Девять велогонщиц сошли с дистанции из-за массовой аварии на Олимпиаде
05:00
На соревновании Олимпиады-2020 по велотреку среди женщин произошла массовая авария.
Девять спортсменок не смогли завершить заезд из-за аварии на треке. К финишу пришли 12 из 21 велогонщиц, в том числе россиянка Мария Новолодская, завершившая заезд последней.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Омниум
Скрэтч
1. Дженифер Валенте (США)
2. Юми Кадзихара (Япония)
3. Аннет Эдмондсон (Австралия)
12. Мария Новолодская (Россия)
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