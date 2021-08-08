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Девять велогонщиц сошли с дистанции из-за массовой аварии на Олимпиаде

05:00
Авария на велотреке. Фото Reuters Авария на велотреке. Фото Reuters
Авария на велотреке. Фото Reuters
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На соревновании Олимпиады-2020 по велотреку среди женщин произошла массовая авария.

Девять спортсменок не смогли завершить заезд из-за аварии на треке. К финишу пришли 12 из 21 велогонщиц, в том числе россиянка Мария Новолодская, завершившая заезд последней.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Омниум

Скрэтч

1. Дженифер Валенте (США)

2. Юми Кадзихара (Япония)

3. Аннет Эдмондсон (Австралия)

12. Мария Новолодская (Россия)

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Сергей Разин все материалы автора

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