Девять велогонщиц сошли с дистанции из-за массовой аварии на Олимпиаде

На соревновании Олимпиады-2020 по велотреку среди женщин произошла массовая авария.

Девять спортсменок не смогли завершить заезд из-за аварии на треке. К финишу пришли 12 из 21 велогонщиц, в том числе россиянка Мария Новолодская, завершившая заезд последней.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Омниум

Скрэтч

1. Дженифер Валенте (США)

2. Юми Кадзихара (Япония)

3. Аннет Эдмондсон (Австралия)

12. Мария Новолодская (Россия)