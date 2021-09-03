Велогонщица Шмелева призналась, что часто слышит от родственников просьбы завершить карьеру

Российская велогонщица, выступающая в велотреке, Дарья Шмелева в интервью «СЭ» поделилась подробностями о волнениях родственников за ее здоровье после тяжелых травм.

«Травмы — часть нашей жизни. 2019-й для меня был не самый приятный. В конце сезона произошло тяжелое падение в Новой Зеландии, — сказала Шмелева. — Перелом шести ребер, пробитое легкое, воздух в него попал. Разрыв плеча, сотрясение мозга, половина тела в ссадинах. Остальное — по мелочи. Достаточно долгое время восстанавливалась, не могла брать на себя полную нагрузку. Было страшно, признаюсь. То легкое не выдержит, то плечо. Связочки на ниточках держались. Честно скажу, близкие родственники часто спрашивают меня, когда я завершу карьеру. Когда я уже нагоняюсь. Этих вопросов я вообще не понимаю. Хорошо, я уйду из спорта. А какая у меня будет альтернатива? В обычной жизни тоже есть разные риски. Чем она так отличается от моей?

Точно так же есть риск, что тебя собьет машина, в переулке зарежут или в клубе попадешь под разборку. Если обо всем этом думать, то просто страшно жить. Пора бы понять, что спорт — это моя работа. Такая же, как ходить в офис. Но я буду чувствовать себя несчастной, если меня посадить в четырех стенах с девяти до шести и заставить работать на дядю, перекладывать бумаги. Это не для меня, я так жить не смогу. Я буду понимать, что не на своем месте. Я на тренировках прохожу через огонь, воду, медные трубы и боль, но при этом кайфую. И точно так же получаю зарплату. Что тогда не так? Другое дело, что нужно здраво оценивать свои силы и возможности и уступить, когда тебя уже обходит молодежь. Прямо сейчас мне все нравится, и я понимаю, что смогу многого достичь. Первое время после травмы у меня был барьер. Но дальше все в твоих руках — либо ты решаешься бороться с ним, либо сдаешься. Для меня это был вызов. Было страшно в кейрине, я понимала, что мне лучше обойтись первый год без падений. Но в кейрине иначе не стоит, это трата времени. Нужно быть бесстрашным. Многие гонщики падают, это нормальная практика. И все решает характер".

Шмелева — четырехкратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016-м она выиграла серебряную медаль в командном спринте с Анастасией Войновой, в 2021 году в Токио в той же дисциплине и также с Войновой стала третьей.

«Пробила легкое, переломала шесть ребер. Но и в обычной жизни тебя могут зарезать в переулке». Велогонщица Шмелева — о своей карьере