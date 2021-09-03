Велогонщица Шмелева сравнила велотрек по сложности с биатлоном и футболом

Российская велогонщица, выступающая в велотреке, Дарья Шмелева в интервью «СЭ» поделилась мнением, по каким причинам велотрек не относится к популярным видам спорта в России. В частности, она заявила, что не согласна с позицией, что правила велотрека слишком сложны для понимания.

«Не соглашусь, что у нас сложные и непонятные правила. В велошоссе нет разнообразия — старт и финиш, ход дистанции примерно одинаковый, — сказала Шмелева. — Есть преследование одиночное и командная гонка, на этом все. У нас же гораздо больше различных дисциплин. Другое дело, что зрителю нужно перед стартом объяснить суть заезда, саму затею. Тогда будет смотреть интересно. Если вам не объяснить правила биатлона или футбола, вам же тоже будет смотреть неинтересно. Почему, к примеру, спортсмен бежит штрафной круг, почему у него раздельный старт, лишние штрафные секунды. Все это заранее надо узнать. Нас же редко показывают по ТВ, вот люди и не успевают запомнить нюансы правил. В то же время у нас есть гонка с борьбой — кейрин, в которой столько падений. Настоящее мясо, страшно даже смотреть. Понять бы теперь, как сделать, чтобы нас показывали чаще. Мы, в свою очередь, стараемся, выигрываем. Наши победы — это же залог внимания, интереса.

Мне больше всего нравится кейрин — своей задумкой. Не обязательно выиграет самый сильный. Нет ни для кого никакой гарантии. В спринте также можно обмануть различными приемами фаворита, но преимущество у него все равно будет серьезное. А вот в кейрине неожиданный гонщик вполне может и в тройку лучших попасть. Просто он будет самым юрким, бесстрашным, не побоится залезть в какую-то щель. 50 процентов — сила и ловкость, 50 процентов — удача. Это обеспечивает непредсказуемость результатов, а вместе с тем и интерес".

Шмелева — четырехкратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по велотреку.

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