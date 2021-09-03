Дарья Шмелева поделилась особенностями диеты для велотрека

Российская велогонщица, выступающая в велотреке, Дарья Шмелева в интервью «СЭ» рассказала, от какой пищи ей пришлось отказаться ради успешных выступлений в спорте.

«Я не против сладкого. Никаких запретов и диких ограничений у нас нет, — рассказала Шмелева. — Но и такого, чтобы каждый день съесть ведро мороженого, — такого тоже нет. У меня все дозированно. К примеру, шоколадку есть после тренировки не стоит, это не те углеводы, которые нужны после физических упражнений. Чуть позже можно, вопрос меры и дисциплины. Кто-то себя ограничивает во всем, но через стресс вредит своему организму гораздо больше, нежели чем через сладкое.

Никто за нами не следит. Все взрослые люди и сами понимают, что им можно, а что нельзя. Это как с автомобилем: чем ты его заправишь — так он и поедет. Для себя, например, я поняла, что мне не подходит фастфуд. Сама концепция быстрой еды. Не то чтобы нельзя, мне даже не хочется ходить в тот же «Макдоналдс». Я лучше выберу что-то из домашней еды. Лучше выберу легкий салат, нежели бургер. К этому приходишь со временем и начинаешь от такого образа жизни кайфовать".

Шмелева — четырехкратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016-м она выиграла серебряную медаль в командном спринте с Анастасией Войновой, в 2021 году в Токио в той же дисциплине и также с Войновой стала третьей.

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