Велогонщица Шмелева: «В обычной жизни на велосипеде не езжу. У меня электросамокат, гораздо удобнее»

Российская велогонщица, выступающая в велотреке, Дарья Шмелева в интервью «СЭ» рассказала о том, что не любит использовать вне спортивных выступлений велосипед в качестве транспорта.

«Нет, велопутешествия я не практикую, хоть и люблю активный отдых. Мне и так хватает велосипеда в моей жизни, — сказала Шмелева. — Для просто передвижения по городу тоже не использую. У меня есть электрический самокат. Гораздо удобнее и быстрее, практичнее. Встал, поехал и не устал, педали крутить не надо. А за тренировку я устаю обычно прилично. Километраж для работы нам не устанавливают, но сил тратится нормально. Я почти всегда устаю, особенно когда по две тренировки в день случается. Причем мы ведь стараемся менять тип тренировок, в один день это упражнения одного характера, в другой — иного. Сначала на треке поработаем, потом на шоссе».

Шмелева — четырехкратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по велотреку.

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