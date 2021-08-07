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Российский велосипедист Гладышев не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады в кейрине

10:57
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Российский велосипедист Иван Гладышев не смог выйти в четвертьфинал олимпийского турнира в кейрине.

Россиянин занял шестое место в первом круге. В дополнительном заезде Гладышев финишировал четвертым. Два первых спортсмена попадают в четвертьфинал, остальные выбывают.

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Сергей Разин все материалы автора

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