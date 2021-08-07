Российский велосипедист Гладышев не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады в кейрине

Российский велосипедист Иван Гладышев не смог выйти в четвертьфинал олимпийского турнира в кейрине.

Россиянин занял шестое место в первом круге. В дополнительном заезде Гладышев финишировал четвертым. Два первых спортсмена попадают в четвертьфинал, остальные выбывают.