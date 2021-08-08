Российский велогонщик Дмитриев не смог пробиться в полуфинал Олимпиады в кейрине
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Российский велогонщик Денис Дмитриев не смог выйти в полуфинал Олимпиады в кейрине.
Россиянин в четвертьфинальном заезде финишировал на шестом месте. Четыре лучших спортсмена выходят в полуфинал, остальные вылетают.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Кейрин
1/4 финала
3-й заезд
1. Юта Вакимото (Япония)
2. Азизульхасни Аванг (Малайзия) — отставание 0,039
3. Квеси Брауни (Тринидад и Тобаго) — 0,098
6. Денис Дмитриев (Россия) — 0,236
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