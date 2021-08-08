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Российский велогонщик Дмитриев не смог пробиться в полуфинал Олимпиады в кейрине

04:46
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Российский велогонщик Денис Дмитриев не смог выйти в полуфинал Олимпиады в кейрине.

Россиянин в четвертьфинальном заезде финишировал на шестом месте. Четыре лучших спортсмена выходят в полуфинал, остальные вылетают.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Кейрин

1/4 финала

3-й заезд

1. Юта Вакимото (Япония)

2. Азизульхасни Аванг (Малайзия) — отставание 0,039

3. Квеси Брауни (Тринидад и Тобаго) — 0,098

6. Денис Дмитриев (Россия) — 0,236

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Сергей Разин все материалы автора

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