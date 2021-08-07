Российский велосипедист Гладышев не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады в кейрине
11:15
Российский велосипедист Иван Гладышев не смог пройти в четвертьфинал Олимпиады в кейрине.
В дополнительном заезде за выход в 1/4 финала Гладышев занял 4-е место.
В четвертьфинал по итогам заезда прошли австралиец Мэттью Глэтцер и колумбиец Кевин Кинтеро.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Кейрин
Дополнительные заезды за выход в 1/4 финала
4-й заезд
1. Мэттью Глэтцер (Австралия)
2. Кевин Кинтеро (Колумбия) — отставание 0,069
3. Сергей Пономорев (Казахстан) — 0,124
4. Иван Гладышев (Россия) — 0,675
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