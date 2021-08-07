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Российский велосипедист Гладышев не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады в кейрине

11:15
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Российский велосипедист Иван Гладышев не смог пройти в четвертьфинал Олимпиады в кейрине.

В дополнительном заезде за выход в 1/4 финала Гладышев занял 4-е место.

В четвертьфинал по итогам заезда прошли австралиец Мэттью Глэтцер и колумбиец Кевин Кинтеро.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Кейрин

Дополнительные заезды за выход в 1/4 финала

4-й заезд

1. Мэттью Глэтцер (Австралия)

2. Кевин Кинтеро (Колумбия) — отставание 0,069

3. Сергей Пономорев (Казахстан) — 0,124

4. Иван Гладышев (Россия) — 0,675

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