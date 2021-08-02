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Шмелева — о бронзе Олимпиады: «Разочарование есть. Не хотели сделать шаг назад, по сравнению с Рио»

15:45
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Россиянка Дарья Шмелева прокомментировала завоевание бронзовой медали в командном спринте по велотреку на Олимпиаде в Токио (Япония).

«Разочарование есть. В последнее время я вроде бы закрепилась в качестве лучшей стартующей. Но китаянки сегодня показали, что нет, есть над чем поработать. Конечно мы не хотели делать шаг назад, по сравнению с Рио. Но видя, какие секунды показали наши соперницы… Это очень быстро. Безусловно, они были более достойны «серебра» и «золота». Мы проехали хорошо, но этого недостаточно. В любом случае мы завоевали медаль. И путь к ней был сложнее, чем к «серебру» Рио. Тогда я была девочкой, всё было на энтузиазме. Сейчас же появляется лишнее чувство ответственности перед самим собой», — цитирует Шмелеву пресс-служба ОКР.

Результат сборной России — 32.252, голландки прибыли на 0,252 секунды позже. Золотые медали выиграла команда Китая, серебро — у Германии.

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/3194

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