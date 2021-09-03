Велогонщица Шмелева пожаловалась на атаки «диванных хейтеров»

Российская велогонщица, выступающая в велотреке, Дарья Шмелева в интервью «СЭ» рассказала о неадекватных болельщиках, которые атакуют ее в соцсетях после неудачного выступления.

«Пусть люди занимаются чем угодно, делают что хотят. Главное, пусть не сидят на диване и не критикуют других спортсменов, — сказала Шмелева. — Вот это напрягает и обижает. Будто другие спортсмены выиграть не хотят и ты только из-за своей лени стал вторым или третьим. И эти люди даже не знают, сколько всего мы отдаем ради жизни в большом спорте. После Игр в Рио меня очень активно третировали в соцсетях. После Токио было полегче. Возможно, пандемия сделала людей подобрее, либо времени у них нет на телевизор и комментарии. Все заняты работой, нужно зарабатывать деньги и кормить семью. Как по мне, это все идет от безделья, сидеть и писать незнакомому тебе человеку — полнейший бред. Умный человек на такое точно не пойдет, он понимает, что любой спорт — это огромный труд. Да любая работа по-своему трудна и почетна, даже дворника. Я с большим уважением отношусь к дворникам, которые держат двор в чистоте. Поскольку понимаю, сколько сил и времени у них ушло на эту чистоту».

Шмелева — четырехкратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016-м она выиграла серебряную медаль в командном спринте с Анастасией Войновой, в 2021 году в Токио в той же дисциплине и также с Войновой стала третьей.

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