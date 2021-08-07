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Сборная Дании по велоспорту выиграла золото Олимпиады в Токио

12:07
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Сборная Дании по велоспорту выиграла золото Олимпиады в Токио в трековой дисциплине «Мэдисон». Второе место заняла команда Великобритании. Замкнула тройку команда Франции.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Мэдисон

Финал

1. Дания — 43

2. Великобритания — 40

3. Франция — 40

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