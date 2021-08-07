Сборная Дании по велоспорту выиграла золото Олимпиады в Токио
12:07
Сборная Дании по велоспорту выиграла золото Олимпиады в Токио в трековой дисциплине «Мэдисон». Второе место заняла команда Великобритании. Замкнула тройку команда Франции.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Мэдисон
Финал
1. Дания — 43
2. Великобритания — 40
3. Франция — 40
Читайте также
Дина Аверина сенсационно вторая в финале художественной гимнастики на Олимпиаде, израильтянка Ашрам — выиграла золото
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю