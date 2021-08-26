Путин поздравил Асташова с победой на Паралимпиаде

Президент РФ Владимир Путин поздравил российского велогонщика Михаила Асташова с золотом Паралимпиады в Токио.

«В гонке преследования на 3 000 метров вам не было равных. Вы продемонстрировали высочайший уровень подготовки и мастерства, проявили по-настоящему чемпионский характер, умение бороться до конца и побеждать», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Президент также отметил, что эта золотая медаль не только личное достижение спортсмена, но и вклад в общий результат российской команды.

Асташов победил в гонке преследования на дистанции 3 тысячи метров в классе C1, где соревнуются спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Также россиянин установил мировой рекорд (3 минуты 35,954 секунды).