Нидерландские велосипедисты взяли золото и серебро в спринте на Олимпиаде

Нидерландские велосипедисты заработали золотую и серебряную медали в спринте на Олимпиаде в Токио.

Первое место занял Харри Лаврейсен, который победил своего соотечественника Джеффри Хугланда в трех заездах. Теперь на счету Нидерландов 8 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей на Играх в Японии.

Россиянин Денис Дмитриев занял четвертое место по итогам соревнований, он уступил британцу Джеку Карлину в двух заездах за бронзовую медаль.

Велоспорт — трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Спринт

Финал

1. Харри Лаврейсен (Нидерланды)

2. Джеффри Хугланд (Нидерланды)

3. Джек Карлин (Великобритания)

4. Денис Дмитриев (Россия)