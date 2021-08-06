Нидерландские велосипедисты взяли золото и серебро в спринте на Олимпиаде
12:59
Нидерландские велосипедисты заработали золотую и серебряную медали в спринте на Олимпиаде в Токио.
Первое место занял Харри Лаврейсен, который победил своего соотечественника Джеффри Хугланда в трех заездах. Теперь на счету Нидерландов 8 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей на Играх в Японии.
Россиянин Денис Дмитриев занял четвертое место по итогам соревнований, он уступил британцу Джеку Карлину в двух заездах за бронзовую медаль.
Велоспорт — трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Спринт
Финал
1. Харри Лаврейсен (Нидерланды)
2. Джеффри Хугланд (Нидерланды)
3. Джек Карлин (Великобритания)
4. Денис Дмитриев (Россия)
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