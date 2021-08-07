Российский велосипедист Гладышев не смог напрямую выйти в четвертьфинал Олимпиады в кейрине

Российский велосипедист Иван Гладышев не смог напрямую выйти в четвертьфинал олимпийского турнира в кейрине.

Россиянин занял шестое место в первом круге. Два первых спортсмена попадают в четвертьфинал напрямую, остальные поборются за выход в следующую стадию в утешительном раунде.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Кейрин

1-й круг

1-й заезд

1. Райан Элаль (Франция)

2. Максимилиан Леви (Германия) — отставание 0,010

3. Квеси Брауни (Тринидад и Тобаго) — 0,248

6. Иван Гладышев (Россия) — 3,173