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Российский велосипедист Гладышев не смог напрямую выйти в четвертьфинал Олимпиады в кейрине

10:01
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Российский велосипедист Иван Гладышев не смог напрямую выйти в четвертьфинал олимпийского турнира в кейрине.

Россиянин занял шестое место в первом круге. Два первых спортсмена попадают в четвертьфинал напрямую, остальные поборются за выход в следующую стадию в утешительном раунде.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Кейрин

1-й круг

1-й заезд

1. Райан Элаль (Франция)

2. Максимилиан Леви (Германия) — отставание 0,010

3. Квеси Брауни (Тринидад и Тобаго) — 0,248

6. Иван Гладышев (Россия) — 3,173

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Сергей Разин все материалы автора

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