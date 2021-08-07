Российский велосипедист Гладышев не смог напрямую выйти в четвертьфинал Олимпиады в кейрине
10:01
Российский велосипедист Иван Гладышев не смог напрямую выйти в четвертьфинал олимпийского турнира в кейрине.
Россиянин занял шестое место в первом круге. Два первых спортсмена попадают в четвертьфинал напрямую, остальные поборются за выход в следующую стадию в утешительном раунде.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Кейрин
1-й круг
1-й заезд
1. Райан Элаль (Франция)
2. Максимилиан Леви (Германия) — отставание 0,010
3. Квеси Брауни (Тринидад и Тобаго) — 0,248
6. Иван Гладышев (Россия) — 3,173
Читайте также
Художественная гимнастика, личное многоборье: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю