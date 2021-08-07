Российская велосипедистка Войнова не смогла напрямую выйти в четвертьфинал Олимпиады в спринте

Российская велосипедистка Анастасия Войнова не смогла выйти в 1/4 финала Олимпиады в спринте.

Россиянка в 1/8 финала уступила немке Леа Софи Фридрих, отстав от нее на 0,135 секунды. Войнова примет участие в утешительном раунде, который может позволить попасть в четвертьфинал.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Спринт

1/8 финала

1-й заезд

1. Леа Софи Фридрих (Германия)

2. Анастасия Войнова (Россия) — отставание 0,135