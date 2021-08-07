Российская велосипедистка Войнова не смогла напрямую выйти в четвертьфинал Олимпиады в спринте
09:38
Российская велосипедистка Анастасия Войнова не смогла выйти в 1/4 финала Олимпиады в спринте.
Россиянка в 1/8 финала уступила немке Леа Софи Фридрих, отстав от нее на 0,135 секунды. Войнова примет участие в утешительном раунде, который может позволить попасть в четвертьфинал.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Спринт
1/8 финала
1-й заезд
1. Леа Софи Фридрих (Германия)
2. Анастасия Войнова (Россия) — отставание 0,135
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