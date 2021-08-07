Российская велогонщица Войнова выбыла из борьбы за медали на Олимпиаде в Токио
10:31
Российская велогонщица Анастасия Войнова заняла третье место в дополнительном заезде за право выхода в четвертьфинал Олимпиады в Токио. Этот результат не позволит ей выйти в следующую стадию и побороться за медали в спринте.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Спринт
Дополнительные заезды за выход в 1/4 финала
1-й заезд
1. Лориан Генест (Канада)
2. Матильда Гро (Франция) — отставание 0,001
3. Анастасия Войнова (Россия) — 0,095
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