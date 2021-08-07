Российская велогонщица Войнова выбыла из борьбы за медали на Олимпиаде в Токио

Российская велогонщица Анастасия Войнова заняла третье место в дополнительном заезде за право выхода в четвертьфинал Олимпиады в Токио. Этот результат не позволит ей выйти в следующую стадию и побороться за медали в спринте.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Спринт

Дополнительные заезды за выход в 1/4 финала

1-й заезд

1. Лориан Генест (Канада)

2. Матильда Гро (Франция) — отставание 0,001

3. Анастасия Войнова (Россия) — 0,095