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Британский велогонщик Кенни завоевал золотую медаль Олимпиады в кейрине

06:14
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Британский велогонщик Джейсон Кенни завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в кейрине.

Серебряная медаль у малазийца Азизульхасни Аванг, замкнул тройку Харри Лаврейсен из Нидерландов.

Россиянин Денис Дмитриев не смог пробиться в полуфинал, финишировав шестым в 1/4 финала.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Кейрин

Финал

1. Джейсон Кенни (Великобритания)

2. Азизульхасни Аванг (Малайзия) — отставание 0,763

3. Харри Лаврейсен (Нидерланды) — 0,773

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Сергей Разин все материалы автора

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