Британский велогонщик Кенни завоевал золотую медаль Олимпиады в кейрине
06:14
Британский велогонщик Джейсон Кенни завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в кейрине.
Серебряная медаль у малазийца Азизульхасни Аванг, замкнул тройку Харри Лаврейсен из Нидерландов.
Россиянин Денис Дмитриев не смог пробиться в полуфинал, финишировав шестым в 1/4 финала.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Кейрин
Финал
1. Джейсон Кенни (Великобритания)
2. Азизульхасни Аванг (Малайзия) — отставание 0,763
3. Харри Лаврейсен (Нидерланды) — 0,773
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