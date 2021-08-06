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Российский велосипедист Дмитриев рассказал, почему не смог побороться за бронзу в спринте на Олимпиаде

13:37
Денис Дмитриев (слева). Фото AFP
Денис Дмитриев (слева). Фото AFP
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Российский велосипедист Денис Дмитриев высказался о том, что не смог завоевать бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде в Токио.

Россиянин проиграл оба заезда за третье место британцу Джеку Карлину.

«Обидно до слез. Медаль реально ушла из-под носа. Когда ты слишком сильно хочешь завоевать медаль, это не дает тебе расслабиться и показать, на что ты способен. Сегодня на треке, к сожалению, был не тот Денис, который обычно выигрывает. Я пересмотрел заезды, и не узнал себя. Немножко зажался, хотя нужно было просто получать удовольствие и ехать так, как я умею.

Нужно как можно скорее забыть этот ужасный день, который теперь, наверное, будет терзать меня всю жизнь. Надо переключиться и сделать так, чтобы горечь сожаления была немножко подслащена кейрином», — приводит слова Дмитриева пресс-служба ОКР.

Золото в спринте выиграл Харри Лаврейсен из Нидерландов.

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/3907

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