Американская велогонщица завоевала золотую медаль Олимпиады в омниуме, россиянка Новолодская — 15-я
07:13
Российская велогонщица Мария Новолодская заняла 15-е место в олимпийском турнире в омниуме.
Золотую медаль завоевала американка Дженифер Валенте, серебро у японки Юми Кадзихары, замкнула тройку призерок Кирстен Вилд из Нидерландов.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Омниум
Итог
1. Дженифер Валенте (США) — 124
2. Юми Кадзихара (Япония) — 110
3. Кирстен Вилд (Нидерланды) — 108
15. Мария Новолодская (Россия) — 50
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