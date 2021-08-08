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Американская велогонщица завоевала золотую медаль Олимпиады в омниуме, россиянка Новолодская — 15-я

07:13
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Российская велогонщица Мария Новолодская заняла 15-е место в олимпийском турнире в омниуме.

Золотую медаль завоевала американка Дженифер Валенте, серебро у японки Юми Кадзихары, замкнула тройку призерок Кирстен Вилд из Нидерландов.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Омниум

Итог

1. Дженифер Валенте (США) — 124

2. Юми Кадзихара (Япония) — 110

3. Кирстен Вилд (Нидерланды) — 108

15. Мария Новолодская (Россия) — 50

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Сергей Разин все материалы автора

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