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11 мая, 23:50

Нгамале-Нгамале-Нгамале! «Динамо» вырывает вторую подряд фантастическую концовку и выходит в лидеры

«Динамо» вырвало победу у «Балтики» и вышло на первое место
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Евгений Латышонок и Муми Нгамале.
Фото ФК «Динамо»
Команда Марцела Лички обыграла «Балтику» — 3:2.
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 21:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:3
Динамо

Что-то невероятное творится в нашем чемпионате в концовке. Один претендент на чемпионство — «Краснодар» — набирает всего одно очко в трех последних турах, другой — «Зенит» — в четырех! Словно расстилая ковровую дорожку перед «Динамо». Титулованным клубом, последнее золото которого датировано 1976-м годом.

В субботу «быки» и питерцы дружно уступили «Спартаку» и ЦСКА, бело-голубые выходили на поле в Калининграде, уже зная эти результаты. Победа выводила команду Марцела Лички на первое место.

Евгений Латышонок (&laquo;Балтика&raquo;) и&nbsp;Константин Тюкавин (&laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» вырвало победу против «Балтики» и стало первым в РПЛ! Онлайн-трансляция матча

Но «Балтике» было плевать — калининградцы набрали весной ход (три победы в пяти последних матчах РПЛ, вышли в финал кубкового Пути регионов), однако до 28-го тура шли в зоне прямого вылета. Подопечным Сергея Игнашевича победа требовалась не меньше, чем динамовцам.

Москвичи удивительно легко вышли вперед. Не успел матч начаться, как Чавес нашел в штрафной Нгамале, а тот отпасовал на пустые ворота Тюкавину — 0:1. Шла всего 3-я минута.

Форвард забивает в шестом матче подряд, это уже 15-й мяч Константина в сезоне, до лидирующего Кассьерры остался всего один гол. При этом Тюкавин упрочил лидерство по системе «гол+пас», у него теперь 23 балла (15+8).

Но быстрый гол не успокоил нервы гостей. Если в обороне они действовали внимательно и самоотверженно, то впереди не получалось почти ничего. Пара моментов спонтанно возникла, однако в целом игра в атаке у москвичей не клеилась. Особенно много потерь было на счету Нгамале и Карраскаля, что позволяло «Балтике» легко возвращать себе владение.

Калининградцы не были особенно остры, взламывать оборону соперника было сложно, однако количество попыток в итоге перешло в качество. Заброс в штрафную, неудачный удар Рыбчинского, который превратился в голевую передачу на Энрикеса — 1:1.

После перерыва игра пошла на встречных курсах, где «Балтика» долгое время была более заряженной и агрессивной. Хозяева нашли свой момент на 71-й минуте и не упустили его. Лисакович здорово разобрался в штрафной с Бальбуэной и Маричалем, после чего так отпасовал Капленко, что тому оставалось только попасть в пустой угол — 2:1.

Чемпионство никому не нужно? Казалось, все три претендента проиграют в этот день — до 90-й минуты динамовцы как-то безыдейно шли вперед. Рефери добавил семь минут, и тут начались чудеса.

На 90+2-й после углового мяч по высоченной траектории залетел в дальний угол. А на 90+9-й навес Тюкавина невероятным ударом с отскоком от газона замкнул Нгамале. Тот самый Нгамале, что принес победу бело-голубым в столь же фантастической концовке неделя назад над «Сочи».

Два подряд выигрыша на последних секундах сделали бело-голубых лидером РПЛ!

Николя Муми Нгамале
РПЛ
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
8
46
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
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ЦСКА

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