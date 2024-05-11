Нгамале-Нгамале-Нгамале! «Динамо» вырывает вторую подряд фантастическую концовку и выходит в лидеры
Что-то невероятное творится в нашем чемпионате в концовке. Один претендент на чемпионство — «Краснодар» — набирает всего одно очко в трех последних турах, другой — «Зенит» — в четырех! Словно расстилая ковровую дорожку перед «Динамо». Титулованным клубом, последнее золото которого датировано 1976-м годом.
В субботу «быки» и питерцы дружно уступили «Спартаку» и ЦСКА, бело-голубые выходили на поле в Калининграде, уже зная эти результаты. Победа выводила команду Марцела Лички на первое место.
Но «Балтике» было плевать — калининградцы набрали весной ход (три победы в пяти последних матчах РПЛ, вышли в финал кубкового Пути регионов), однако до 28-го тура шли в зоне прямого вылета. Подопечным Сергея Игнашевича победа требовалась не меньше, чем динамовцам.
Москвичи удивительно легко вышли вперед. Не успел матч начаться, как Чавес нашел в штрафной Нгамале, а тот отпасовал на пустые ворота Тюкавину — 0:1. Шла всего 3-я минута.
Форвард забивает в шестом матче подряд, это уже 15-й мяч Константина в сезоне, до лидирующего Кассьерры остался всего один гол. При этом Тюкавин упрочил лидерство по системе «гол+пас», у него теперь 23 балла (15+8).
Но быстрый гол не успокоил нервы гостей. Если в обороне они действовали внимательно и самоотверженно, то впереди не получалось почти ничего. Пара моментов спонтанно возникла, однако в целом игра в атаке у москвичей не клеилась. Особенно много потерь было на счету Нгамале и Карраскаля, что позволяло «Балтике» легко возвращать себе владение.
Калининградцы не были особенно остры, взламывать оборону соперника было сложно, однако количество попыток в итоге перешло в качество. Заброс в штрафную, неудачный удар Рыбчинского, который превратился в голевую передачу на Энрикеса — 1:1.
После перерыва игра пошла на встречных курсах, где «Балтика» долгое время была более заряженной и агрессивной. Хозяева нашли свой момент на 71-й минуте и не упустили его. Лисакович здорово разобрался в штрафной с Бальбуэной и Маричалем, после чего так отпасовал Капленко, что тому оставалось только попасть в пустой угол — 2:1.
Чемпионство никому не нужно? Казалось, все три претендента проиграют в этот день — до 90-й минуты динамовцы как-то безыдейно шли вперед. Рефери добавил семь минут, и тут начались чудеса.
На 90+2-й после углового мяч по высоченной траектории залетел в дальний угол. А на 90+9-й навес Тюкавина невероятным ударом с отскоком от газона замкнул Нгамале. Тот самый Нгамале, что принес победу бело-голубым в столь же фантастической концовке неделя назад над «Сочи».
Два подряд выигрыша на последних секундах сделали бело-голубых лидером РПЛ!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|2 : 3
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3