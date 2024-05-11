Нгамале-Нгамале-Нгамале! «Динамо» вырывает вторую подряд фантастическую концовку и выходит в лидеры

Команда Марцела Лички обыграла «Балтику» — 3:2.

Что-то невероятное творится в нашем чемпионате в концовке. Один претендент на чемпионство — «Краснодар» — набирает всего одно очко в трех последних турах, другой — «Зенит» — в четырех! Словно расстилая ковровую дорожку перед «Динамо». Титулованным клубом, последнее золото которого датировано 1976-м годом.

В субботу «быки» и питерцы дружно уступили «Спартаку» и ЦСКА, бело-голубые выходили на поле в Калининграде, уже зная эти результаты. Победа выводила команду Марцела Лички на первое место.

Но «Балтике» было плевать — калининградцы набрали весной ход (три победы в пяти последних матчах РПЛ, вышли в финал кубкового Пути регионов), однако до 28-го тура шли в зоне прямого вылета. Подопечным Сергея Игнашевича победа требовалась не меньше, чем динамовцам.

Москвичи удивительно легко вышли вперед. Не успел матч начаться, как Чавес нашел в штрафной Нгамале, а тот отпасовал на пустые ворота Тюкавину — 0:1. Шла всего 3-я минута.

Форвард забивает в шестом матче подряд, это уже 15-й мяч Константина в сезоне, до лидирующего Кассьерры остался всего один гол. При этом Тюкавин упрочил лидерство по системе «гол+пас», у него теперь 23 балла (15+8).

Но быстрый гол не успокоил нервы гостей. Если в обороне они действовали внимательно и самоотверженно, то впереди не получалось почти ничего. Пара моментов спонтанно возникла, однако в целом игра в атаке у москвичей не клеилась. Особенно много потерь было на счету Нгамале и Карраскаля, что позволяло «Балтике» легко возвращать себе владение.

Калининградцы не были особенно остры, взламывать оборону соперника было сложно, однако количество попыток в итоге перешло в качество. Заброс в штрафную, неудачный удар Рыбчинского, который превратился в голевую передачу на Энрикеса — 1:1.

После перерыва игра пошла на встречных курсах, где «Балтика» долгое время была более заряженной и агрессивной. Хозяева нашли свой момент на 71-й минуте и не упустили его. Лисакович здорово разобрался в штрафной с Бальбуэной и Маричалем, после чего так отпасовал Капленко, что тому оставалось только попасть в пустой угол — 2:1.

Чемпионство никому не нужно? Казалось, все три претендента проиграют в этот день — до 90-й минуты динамовцы как-то безыдейно шли вперед. Рефери добавил семь минут, и тут начались чудеса.

На 90+2-й после углового мяч по высоченной траектории залетел в дальний угол. А на 90+9-й навес Тюкавина невероятным ударом с отскоком от газона замкнул Нгамале. Тот самый Нгамале, что принес победу бело-голубым в столь же фантастической концовке неделя назад над «Сочи».

Два подряд выигрыша на последних секундах сделали бело-голубых лидером РПЛ!