«Локомотив» обыграл «Оренбург» и поднялся на четвертое место

«Локомотив» в большинстве обыграл «Оренбург» в матче 28-го тура РПЛ — 2:0.

На 8-й минуте встречи открыл счет 18-летний Алексей Батраков. Для него этот гол стал дебютным за красно-зеленых. Александр Сильянов отличился на 62-й минуте.

В концовке матча «Оренбург» остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Габриэль Флорентин.

Команда Михаила Галактионова обошла «Спартак» и поднялась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками, а оренбуржцы занимают 12-е место с 29 баллами.