Пляжники Красильников и Стояновский вышли в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Российские пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в четвертьфинал Олимпиады в Токио, обыграв пару спортсменов из Испании Пабло Эррера Аллепус / Адриан Гавира Кольядо 2:0 (22:20, 21:17).

Соперники волейболистов в 1/4 финала Игр станут известны позже.

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

1/8 финала

Пабло Эррера/Адриан Гавира (Испания) — Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) — 0:2