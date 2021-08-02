Пляжники Красильников и Стояновский вышли в четвертьфинал Олимпиады в Токио
12:50
Российские пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в четвертьфинал Олимпиады в Токио, обыграв пару спортсменов из Испании Пабло Эррера Аллепус / Адриан Гавира Кольядо 2:0 (22:20, 21:17).
Соперники волейболистов в 1/4 финала Игр станут известны позже.
Пляжный волейбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
1/8 финала
Пабло Эррера/Адриан Гавира (Испания) — Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) — 0:2
9001 голосов
Какое место займет Россия в медальном зачете Олимпиады-2020?
Читайте также
12
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю