Матыцин высказался о серебре Красильникова и Стояновского в пляжном волейболе Олимпиады

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал серебряные медали Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского в пляжном волейболе Олимпийских игр в Токио (Япония).

«Поздравляю Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского с серебром Игр в Токио! Наши спортсмены добились исторического успеха — это первая олимпийская медаль в пляжном волейболе, завоеванная россиянами. Начало олимпийского турнира выдалось для них непростым, но с каждым матчем они прибавляли в игре и впервые в российской истории дошли до финала Олимпиады. Российские волейболисты боролись с норвежцами за победу до последней минуты решающего матча, гордимся выступлением Вячеслава и Олега на Олимпиаде», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта России.

Красильников и Стояновский проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму в финале турнира по пляжному волейболу со счетом 0-2 (17:21, 18:21) и завоевали бронзовые медали Олимпиады.