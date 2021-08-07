Исинбаева прокомментировала серебряную медаль российских пляжников на Олимпиаде-2020

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поделилась впечатлениями от поражения российских пляжников в финале Олимпиады-2020.

— На мой взгляд, ребята играли здорово и уверенно, — сказала Исинбаева. — Сравнивали счет, но сегодня норвежцы были сильнее немножко.

— Но по делу выиграли?

— Да. Я еще смотрела матч других наших волейболистов с норвежцами, мы тоже проиграли. Но этоо не закономерность, а случайность.

— У нас первая медаль в пляжном волейболе. Это круто?

— Это очень круто. Я не устану повторять, что Олимпиада в Токио для нашей страны являются показательной. Раскрываются те виды спорта, где от нас ждали меньше всего побед или призовых мест. Это хорошая тенденция.

— Сегодня для нас последний соревновательный день, где мы должны завоевать медали. У нас должно быть около 20 золотых. Это будет успех?

— На мой взгляд, любой результат для нашей страны — это успех, учитывая в каких условиях мы готовились. Да и в целом если взять ситуацию с ковидом и тестами. Это постоянная нервотрепка, неизвестность. Положительный тест может вскрыться в любой момент и все насмарку... На мой взгляд, все складывается как должно быть. Любой исход для нас является положительным.

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли норвежцам со счетом 0:2 и завоевали серебряные медали Олимпиады. В матче за бронзу спортсмены из Катара обыграли Латвию.

Для России это первые медали в пляжном волейболе на Олимпийских играх. На Олимпиаде-2016 Красильников вместе с Константином Семеновым занял четвертое место.