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Стояновский о выходе в финал Олимпиады по пляжному волейболу: «Знаем, что мы — одни из сильнейших на турнире»

17:43
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Российский пляжный волейболист Олег Стояновский прокомментировал выход в финал Олимпиады в Токио в паре с Вячеславом Красильниковым.

«Это финал Олимпийских игр. Мы мечтали об этом с тех пор, как начали играть в пляжный волейбол. Мы очень счастливы. Наши соперники находятся в хорошей форме. Они играли в 6 финалах подряд. Мы знаем, что мы тоже одни из сильнейших команд на этом турнире. Постараемся сконцентрироваться на своей игре. У нас был неудачный старт, но мы идем от игры к игре и постараемся показать все возможное. Это первые наши медали. Это история. Мы очень скучаем по нашим тренерам, врачам, родственникам, близким друзьям. Но они поддерживают нас, пишут смс. Ощущение, что они находятся здесь, с нами», — сказал Стояновский.

В финале, который состоится 7 августа, россияне сыграют с парой Андерс Бернтсен Мол / Кристиан Сандлие Сорум (Норвегия).

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