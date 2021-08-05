Стояновский рассказал о тактике россиян в полуфинале Олимпиады-2020

Российский пляжный волейболист Олег Стояновский рассказал о тактике на полуфинал Олимпиады против Шерифа Юнусса и Ахмеда Тияна из Катара.

«Конечно, у нас была тактика. Мы несколько раз играли против них. Мы делали анализ. По нашему мнению, блокирующий чуть более удобен, он больше ошибается. Потому что защитник сильно прибавил по сравнению с 2019. Основное давление мы оказали на блокирующего. Я думаю, что было видно, как обе команды нервничают. В том числе и я. Мы перебороли это. В той партии были тоже проблемы. Нашли силы и довели до конца.



Мы играли по-разному? Да, мы немного изменили игру по сравнению с последним матчем, начали ускорять темп. Но это наша задумка на каждый матч. Иногда это не работает, но сегодня сработало. Наши аналитики много работали в течении всех этих лет. Они вложили много сил и труда в нашу пару. Эта победа и их тоже. Нам дали сегодня форму на выбор. Я выбрал белую, потому что мы все время играли в красном», — сказал Стояновский.

Сегодня, 5 августа Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым победил Шерифа Юнусса и Ахмеда Тияна из Катара со счетом 21:19, 21:17. В финале, который состоится 7 августа, россияне сыграют с парой Андерс Бернтсен Мол / Кристиан Сандлие Сорум (Норвегия).