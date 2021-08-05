Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Пляжный волейбол
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Пляжный волейбол

Стояновский рассказал о тактике россиян в полуфинале Олимпиады-2020

17:50
Теги:

Российский пляжный волейболист Олег Стояновский рассказал о тактике на полуфинал Олимпиады против Шерифа Юнусса и Ахмеда Тияна из Катара.

«Конечно, у нас была тактика. Мы несколько раз играли против них. Мы делали анализ. По нашему мнению, блокирующий чуть более удобен, он больше ошибается. Потому что защитник сильно прибавил по сравнению с 2019. Основное давление мы оказали на блокирующего. Я думаю, что было видно, как обе команды нервничают. В том числе и я. Мы перебороли это. В той партии были тоже проблемы. Нашли силы и довели до конца.

Мы играли по-разному? Да, мы немного изменили игру по сравнению с последним матчем, начали ускорять темп. Но это наша задумка на каждый матч. Иногда это не работает, но сегодня сработало. Наши аналитики много работали в течении всех этих лет. Они вложили много сил и труда в нашу пару. Эта победа и их тоже. Нам дали сегодня форму на выбор. Я выбрал белую, потому что мы все время играли в красном», — сказал Стояновский.

Сегодня, 5 августа Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым победил Шерифа Юнусса и Ахмеда Тияна из Катара со счетом 21:19, 21:17. В финале, который состоится 7 августа, россияне сыграют с парой Андерс Бернтсен Мол / Кристиан Сандлие Сорум (Норвегия).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Читайте также

18-летний сын Михаэля Баллака скончался в аварии
Эксклюзивное интервью с мамой выброшенного в Москве ребенка
Дочь накрыла тело умершей матери газетой и полгода жила на ее пенсию
Легкоатлетка Тимановская назвала условие своего возвращения в Белоруссию
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события