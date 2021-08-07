Россиянин Олег Стояновский после финального матча с Норвегией (0-2) на Олимпийских играх в Токио по пляжному волейболу эмоционально отрегаировал на серебряную медаль. Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым уступили со счетом 0-2 (17:21, 18:21).

Для России это первая медаль в пляжном волейболе в истории Олимпийских игр.

«Мы гребаные серебряные призеры Игр», — сказал Стояновский на видео, опубликованном в Instagram Красильникова.

«Не получилось того финала, который мы планировали. Первые 10 минут после игры хотелось провалиться, но все же я понимаю, что мы с моим напарником и другом сделали большое дело. Мы очень рады, что смогли это сделать, добиться успеха для нашей страны. Это очень круто. Спасибо большое всем, кто болел и поддерживал нас на протяжении турнира. Норвежцы сегодня были лучше», — отметил Красильников.