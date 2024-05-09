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Сегодня, 07:15

Разгром после разгрома! «Флорида» ответила «Бостону» за унижение

«Флорида» разгромила «Бостон» во втором матче второго раунда
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Игроки «Флориды» поздравляют вратаря Сергея Бобровского с победой над «Бостоном» 9 мая.
Фото USA Today Sports
Яркий матч в полуфинале Восточной конференции.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч
«Флорида» — «Бостон» — 6:1 (0:1, 3:0, 3:0)
Голы: Койл — 1 (Заха, Маршан), 12:12 — 0:1. Лоренц — 2 (Монтур), 21:56 — 1:1. Барков — 3 (Райнхарт, Экблад), 29:49 — 2:1. Форслинг — 1 (Лунделл, Монтур), 39:58 — 3:1. Луостаринен — 1 (Барков, Райнхарт), 41:28 — 4:1. Барков — 4 (бол., Райнхарт), 50:52 — 5:1. Монтур — 2 (мен., Барков, Райнхарт), 51:58 — 6:1.
Вратари: Бобровский — Суэймен (Ульмарк, 41:28).
Штраф: 71 — 87.
Броски: 33 (7+14+12) — 15 (6+6+3).
Наши: Куликов (11.43/1/+1), Тарасенко (12.49/2/0) — -.
9 мая. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19789 зрителей.
Счет в серии: 1-1.

После разгромного поражения в стартовом матче полуфинала Восточной конференции «Флориде» было необходимо во что бы то ни стало реабилитироваться на домашней площадке перед собственными болельщиками и показать всем, что безвольные 1:5 не сломили их.

«Мы довольно хорошо стартовали, забили первый гол в матче, что всегда важно. Не знаю, убрали ли мы ногу с педали газа, но мы допустили несколько ошибок и действовали не так жестко, как надо было. Они играли хорошо. Завтра мы приедем готовые к работе, посмотрим на все это со стороны и решим, как мы можем стать лучше», — уверял журналистов нападающий «Пантерз» Мэттью Ткачак.

Американец не обманул — сегодня мы увидели команду Пола Мориса принципиально другой по сравнению с игрой позавчерашней давности — куда более заряженной, агрессивной и голодной до шайбы. Хотя ранний силовой малыша Брэда Маршана сразу говорил о том, что «Бостон» свой установленный уровень жесткости понижать не собирается.

«Флорида» провела не лучший первый период, не сумев воспользоваться двумя ранними удалениями гостей и получив за расточительность шайбу от Чарли Койла. Причем в очередной раз «Пантеры» поплатились за слабую игру при выходе из собственной зоны. Но если пару дней назад огромные проблемы под давлением «Мишек» имел Аарон Экблад, то сегодня жертвой прессинга стал Брэндон Монтур.

А вот во втором периоде хозяевам удалось собраться, сравнять счет в его начале усилиями четвертой тройки и полностью задавить парней Джима Монтгомери, организовав до перерыва сразу три гола в ворота Джереми Суэймена.

Большим подспорьем для «Флориды» стало то, что этой ночью у нее проснулись лидеры, включая Сергея Бобровского, который сыграл надежно и подтащил свою команду в нужные моменты. Однако главным действующим лицом стал капитан Александр Барков, набравший 4 (2+2) очка. Он не только вывел вперед свою команду ближе к середине матча, но и помог Ээту Луостаринену классной передачей на пустой угол отправить на лавку Суэймена. До этого американский голкипер еще никогда не пропускал в плей-офф четыре шайбы.

Команду из Массачусетса же сегодня хватило только на первую половину матча. Получив на 50-й минуте пятую пропущенную шайбу, «Бостону» не оставалось ничего, кроме как пуститься во все тяжкие и вымещать злость в потасовках, в результате которых команды насобирали 146 минут штрафа. Скинуть перчатки пришлось даже Давиду Пастрняку, которого с большим удовольствием уложил на лед Ткачак. Разумеется, легендарный отец форварда «Пантерз» оказался доволен поединком с участием своего старшего сына — старина Кит в бытность хоккеистом драк никогда не избегал.

Как выяснилось чуть позже, получающие на двоих 20 миллионов долларов элитные нападающие договорились о поединке заранее. И хотя чех оказался проигравшим, это не помешало главному тренеру «Брюинз» заявить после матча, что он гордится своим лидером. Только, помимо этого, поводов для гордости у Монтгомери этой ночью не нашлось.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Второй раунд Счет в серии
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
1 - 0
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Ванкувер
0 - 0
4. Эдмонтон - Ванкувер
0 - 0
1 - 0
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 1
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
0 - 0
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0 - 0
4. Колорадо - Даллас
0 - 0
0 - 1
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
1 - 1
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
0 - 0
4. Бостон - Флорида
0 - 0
5. Флорида - Бостон
0 - 0
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Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
2 - 0
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4 - 3
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4 - 3
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Первый раунд
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
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Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
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1 - 3
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
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