Американские пляжницы победили австралиек и завоевали золотые медали Олимпиады
06:28
Американки Эйприл Росс и Аликс Клайман в финале Олимпиады-2020 по пляжному волейболу обыграли австралиек Таликву Клэнси и Мариафе Артачо.
Американки победили со счетом 2:0 (21:15, 21:16) и завоевали золотые медали Игр в Токио.
В матче за бронзу швейцарки Йоана Хайдрих и Анук Верже-Депре победили латвиек Анастасию Кравченока и Тину Граудину со счетом 2:0.
Пляжный волейбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Финал
Мариафе Артачо / Таликва Клэнси (Австралия) — Эйприл Росс / Эликс Клинман (США) — 0:2
Матч за третье место
Тина Граудина / Анастасия Кравченока (Латвия) — Анук Верже-Депре / Йоана Хайдрих (Швейцария) — 0:2
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