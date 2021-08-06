Американские пляжницы победили австралиек и завоевали золотые медали Олимпиады

Американки Эйприл Росс и Аликс Клайман в финале Олимпиады-2020 по пляжному волейболу обыграли австралиек Таликву Клэнси и Мариафе Артачо.

Американки победили со счетом 2:0 (21:15, 21:16) и завоевали золотые медали Игр в Токио.

В матче за бронзу швейцарки Йоана Хайдрих и Анук Верже-Депре победили латвиек Анастасию Кравченока и Тину Граудину со счетом 2:0.

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Финал

Мариафе Артачо / Таликва Клэнси (Австралия) — Эйприл Росс / Эликс Клинман (США) — 0:2

Матч за третье место

Тина Граудина / Анастасия Кравченока (Латвия) — Анук Верже-Депре / Йоана Хайдрих (Швейцария) — 0:2