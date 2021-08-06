Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Пляжный волейбол
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Пляжный волейбол

Американские пляжницы победили австралиек и завоевали золотые медали Олимпиады

06:28
6 августа. Олимпиада. Пляжный волейбол (жен). Американки победили австралиек и завоевали золотые медали. Фото Reuters
6 августа. Олимпиада. Пляжный волейбол (жен). Американки победили австралиек и завоевали золотые медали. Фото Reuters
Теги:

Американки Эйприл Росс и Аликс Клайман в финале Олимпиады-2020 по пляжному волейболу обыграли австралиек Таликву Клэнси и Мариафе Артачо.

Американки победили со счетом 2:0 (21:15, 21:16) и завоевали золотые медали Игр в Токио.

В матче за бронзу швейцарки Йоана Хайдрих и Анук Верже-Депре победили латвиек Анастасию Кравченока и Тину Граудину со счетом 2:0.

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Финал

Мариафе Артачо / Таликва Клэнси (Австралия) — Эйприл Росс / Эликс Клинман (США) — 0:2

Матч за третье место

Тина Граудина / Анастасия Кравченока (Латвия) — Анук Верже-Депре / Йоана Хайдрих (Швейцария) — 0:2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Американские спринтеры проводят худшие игры в истории. До этого их довел допинг
СК РФ заявил о причастности украинских силовиков к убийству Стенина
Власти Литвы и Латвии разрешили открывать пограничникам огонь по мигрантам
Крохотный щенок потребовал игрушку у большого пса и рассмешил Сеть
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
2
Офсайд