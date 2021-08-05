Красильников: «Рад, что духовник был на трибунах. Мы вместе молились, он поставил свечку»

Российский пляжный волейболист Вячеслав Красильников рассказал о своем отношении к духовнику сборной России на Олимпиаде в Токио, отцу Андрею Алексееву.

— Духовник был на трибунах. Говорил, что он молился.

— Да, мы все вместе молились. Он поставил свечку. Очень рад знакомству с Отцом Андреем. Мы с ним созвонились, он сказал, что приедет и поддержит нас. Я очень счастлив. Рад, что этот человек присутствовал.

Сегодня, 5 августа Стояновский и Красильников победили Шерифа Юнусса и Ахмеда Тияна из Катара со счетом 21:19, 21:17. В финале, который состоится 7 августа, россияне сыграют с парой Андерс Бернтсен Мол / Кристиан Сандлие Сорум (Норвегия).