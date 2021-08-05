Красильников: «Рад, что духовник был на трибунах. Мы вместе молились, он поставил свечку»
18:00
Российский пляжный волейболист Вячеслав Красильников рассказал о своем отношении к духовнику сборной России на Олимпиаде в Токио, отцу Андрею Алексееву.
— Духовник был на трибунах. Говорил, что он молился.
— Да, мы все вместе молились. Он поставил свечку. Очень рад знакомству с Отцом Андреем. Мы с ним созвонились, он сказал, что приедет и поддержит нас. Я очень счастлив. Рад, что этот человек присутствовал.
Сегодня, 5 августа Стояновский и Красильников победили Шерифа Юнусса и Ахмеда Тияна из Катара со счетом 21:19, 21:17. В финале, который состоится 7 августа, россияне сыграют с парой Андерс Бернтсен Мол / Кристиан Сандлие Сорум (Норвегия).
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