Красильников считает, что ему со Стояновским не хватило везения в финале Олимпиады

Российский пляжный волейболист Вячеслав Красильников после поражения в финале Олимпиады против Норвегии (0-2) отметил, что не хватило везения. Он в паре с Олегом Стояновским стали серебряными призерами.

— Сегодня Мол очень здорово сыграл на блоке.

— Он всегда так играет на блоке. Не только сегодня и не только на этом турнире. Сейчас он был сильнее. Я снимал мяч на очень хорошей высоте. Один раз он меня там зачехлил, а остальное все отлетало, потому что я играл на высоте, но он доставал. Человек был заряженный.

— Походу матча вы перестали подавать в Мола.

— Мы могли переломить ход матча, но немного не хватило везения. Где-то отлетело не в ту сторону, где-то мы доигровку не добили. Вроде близко, но чуть-чуть не везет. Мы сделаем работу над ошибками и будем стремиться их переиграть.

Напомним, для России это первые медали в пляжном волейболе на Олимпийских играх.