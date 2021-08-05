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Красильников о выходе в финал Олимпиады: «Мы справились психологически, это самое важное»

17:33
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Вячеслав Красильников прокомментировал выход в финал олимпийского турнира по пляжному волейболу в Токио в паре с Олегом Стояновским.

«Турнир начинается с эмоций. Сначала ты борешься с эмоциями и психологией. Потом ты выходишь технически на свой уровень. Сейчас мы делали все, что мы умеем. Косо, глубоко, в прыжке и как угодно. Поэтому хороший результат. Самое сложное — это психология. Справиться со своими мыслями и эмоциями: «А если я сейчас не подам это очко? А если мой напарник не забьет». Если ты научишься справляться с эмоциями, как сегодня справился Олег — то все будет хорошо. На него в конце было сумасшедшее давление. Ребята почувствовали маленькую слабину и били в него. Олег показал, что он готов к большим победам. Мы справились психологически! Это самое важное. Техника у всех крутая, а вот кто сильнее психически — тот и выигрывает», — сказал Красильников.

Сегодня, 5 августа Стояновский и Красильников победили Шерифа Юнусса и Ахмеда Тияна из Катара со счетом 21:19, 21:17. В финале, который состоится 7 августа, россияне сыграют с парой Андерс Бернтсен Мол / Кристиан Сандлие Сорум (Норвегия).

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