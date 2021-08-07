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Российский пляжник Стояновский: «Мы гребаные серебряные призеры Игр»

07:46
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Российский пляжный волейболист Вячеслав Красильников прокомментировал серебряную медаль Олимпиады-2020.

«Что хочется сказать... Не получилось того финала, который мы планировали, Первые 10 минут хотелось провалиться. Но все же я понимаю, что мы с моим напарником, с моим другом сделали большое дело», — сказал Красильников на видео в Instagram.

«Мы гребаные серебряные призеры Игр», — добавил Стояновский.

«Мы очень рады, что смогли это сделать, добиться этого успеха для нашей страны, — продолжил Красильников. — Это очень круто. Спасибо всем, кто нас поддерживал. Сегодня норвежцы были лучше. Единственное, обидно, что начало сезона, когда я всем говорил: «Ребята, верьте в нас, все будет. Мы все сделаем». Мы показали результат, мы счастливы. Всем лошарам, кто на поливает и поливал, — спасибо за внимание. Без вас было бы скучно жить на этом свете. Но вы красавчики тоже: сидя на диване, нажать кнопку, написать что-то — это многого стоит... Поэтому без вас никуда».

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли норвежцам со счетом 0:2 и завоевали серебряные медали Олимпиады. В матче за бронзу спортсмены из Катара обыграли Латвию.

Для России это первые медали в пляжном волейболе на Олимпийских играх. На Олимпиаде-2016 Красильников вместе с Константином Семеновым занял четвертое место.

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Сергей Разин все материалы автора

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