Международная федерация волейбола извинилась перед сборной России за скандальное решение судьи на Олимпиаде

Александр Сенченко, генеральный менеджер сборной России по пляжному волейболу, прокомментировал «СЭ» судейство в матче россиянок Надежды Макрогузовой и Светлана Холоминой против сборной Латвии на Олимпиаде в Токио.

— Был разбор спорного эпизода, который произошел в третьей партии. Просто судья свистнул на ошибку в атаке нашим девочкам. Ошибки не было. Указали на это рефери-делегату, который здесь работает. Он ответил, что да, он эту ошибку тоже видел и они разбирали это с судейским корпусом. После этого разбирательства он пригласил меня и главного тренера к себе в офис. Сказал, что судья ошиблась. Принес свои извинения.

По факту они признали, что судья ошиблась, но от этого результат уже никак не поменяется. Комиссия, которая состоится после Олимпиады, уже будет этот эпизод разбирать. Видимо, судье будут сделаны замечания и будут какие-то санкции. Уже не знаем, как будут это контролировать на месте. Но приняли это к сведению. Надеюсь, это даст повод внимательнее относиться к судейству в дальнейшем, так как у нас игры еще продолжаются у мужчин.

— И при этом организовать переигровку уже было невозможно?

— Нет, это не входит в перечень моментов, которые могут быть опротестованы в данном случае. Здесь уже переиграть нельзя, как и просмотр на эту ошибку нельзя брать по правилам.

— Говорят, что заседали до ночи. Что тогда так долго обсуждалось?

— Это было не ночью. Заседание было сразу после игры. В течение 40 минут мы узнали три мнения по этому поводу. Сделать здесь ничего уже было нельзя. Просто обратить внимание на эту ошибку, потому что она имела место.

— Как именно происходили извинения со стороны FIVB?

— Рефери-делегат просто извинился перед нами за допущенную ошибку. Это было так сделано.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (16:21, 21:17, 15:13) в пользу латвиек, которые вышли в четвертьфинал.