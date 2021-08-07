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Катарские пляжники завоевали серебряную медаль Олимпиады

04:52
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Катарские пляжники Шериф Юнусс и Ахмед Тиян в матче за бронзовую медаль Олимпиады обыграли Мартина Плавиньша и Эдгара Токса из Латвии.

Катарцы победили со счетом 2:0 и завоевали бронзовую медаль. В финале встретятся российские пляжники и норвежцы. Матч пройдет сегодня, 7 августа, и начнется в 5:30 мск.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Матч за 3-е место

Шериф Юнусс / Ахмед Тиян (Катар) — Мартин Плавиньш / Эдгар Токс (Латвия) — 2:0

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Сергей Разин все материалы автора

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