Красильников: «Мне 5 лет тыкали полуфиналом Рио-2016. Это жопа»

Российский пляжный волейболист Вячеслав Красильников рассказал, что долго не мог забыть о поражении в полуфинале Олимпиады-2016.

— Вы прокручивали в голове полуфинал финал в Рио?

— Я не спал два месяца! Потом на протяжении 5 лет мне постоянно тыкают этим полуфиналом: «А ты помнишь? Главное, чтобы не было как в Рио, а то в Токио аукнется». Короче, это жопа.

В полуфинале Олимпиады-2016 Красильников в паре с Константином Семеновым проиграл итальянцам Даниэле Лупо и Паоло Николаи (21:15, 16:21, 13:15). В матче за третье место Семенов и Красильников уступили голландцам Александру Брауэру и Роберту Меувсену.

Сегодня, 5 августа Стояновский и Красильников победили Шерифа Юнусса и Ахмеда Тияна из Катара со счетом 21:19, 21:17 в полуфинале Олимпиады в Токио. В финале, который состоится 7 августа, россияне сыграют с парой Андерс Бернтсен Мол / Кристиан Сандлие Сорум (Норвегия).