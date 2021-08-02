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Стояновский: «Испанцы очень опытные и сильные игроки»

13:00
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Российский пляжник Олег Стояновский подвел итоги матча против испанской пары Пабло Эррера Аллепус / Адриан Гавира Кольядо 2:0 (22:20, 21:17).

Стояновский вместе с Вячеславом Красильниковым вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио. Соперники волейболистов в 1/4 финала Игр станут известны позже.

«Испанцы очень опытные и сильные игроки. Мы много раз встречались с ними. Ждали тяжелого матча. И сейчас очень рады победе. Проигрывали в начале обоих сетов, но сумели сфокусироваться после этого и переломить ход игры», — отметил Стояновский.

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Артем Калинин все материалы автора

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