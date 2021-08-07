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Красильников о поражении в финале Олимпиады: «После игры было говно на душе»

07:28
Вячеслав Красильников. Фото Reuters
Вячеслав Красильников. Фото Reuters
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Российский пляжный волейболист Вячеслав Красильников прокомментировал поражение в финале Олимпиады-2020 против норвежцев.

— В первые 10 минут после игры было говно на душе. Извините за выражение... В итоге, конечно, мы сильнее рады медали, чем разочарованы поражением, — сказал Красильников. — Это первая наша олимпийская медаль и первая медаль для страны в пляжном волейболе.

— Чего больше — радости от медалей или расстройства от того, что не золото?

— Конечно, радости. Это цель, мечта. Мы все шли к этому. Первые десять минут было говно на душе, извините за выражение. На душе было очень хреново, потому что не показали нашу игру. Месяц назад мы переиграли этих ребят, но на данный момент они были сильнее. У них многое получалось.

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли норвежцам со счетом 0:2 и завоевали серебряные медали Олимпиады. В матче за бронзу спортсмены из Катара обыграли Латвию.

Для России это первые медали в пляжном волейболе на Олимпийских играх. На Олимпиаде-2016 Красильников вместе с Константином Семеновым занял четвертое место.

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Артем Калинин все материалы автора

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