Красильников рассказал, что поддерживал сборную России по волейболу в полуфинале Олимпиады против Бразилии
17:55
Российский пляжный волейболист Вячеслав Красильников рассказал, что болел за сборную России по волейболу в полуфинальном матче Олимпиады-2020 против Бразилии.
«Классический волейбол сегодня смотрели, конечно. Мы болели за наших ребят. Очень рады, что они вышли в финал. Мы их поддержали в этом плане, будем бороться за самые высшие места», — сказал Красильников.
Сегодня, 5 августа сборная России по волейболу вышла в финал Олимпиады, победив Бразилию в четырех сетах. Красильников в паре с Олегом Стояновским также вышел в финал Игр в турнире по пляжному волейболу.
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