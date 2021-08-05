Красильников рассказал, что поддерживал сборную России по волейболу в полуфинале Олимпиады против Бразилии

Российский пляжный волейболист Вячеслав Красильников рассказал, что болел за сборную России по волейболу в полуфинальном матче Олимпиады-2020 против Бразилии.

«Классический волейбол сегодня смотрели, конечно. Мы болели за наших ребят. Очень рады, что они вышли в финал. Мы их поддержали в этом плане, будем бороться за самые высшие места», — сказал Красильников.

Сегодня, 5 августа сборная России по волейболу вышла в финал Олимпиады, победив Бразилию в четырех сетах. Красильников в паре с Олегом Стояновским также вышел в финал Игр в турнире по пляжному волейболу.