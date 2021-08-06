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Красильников/Стояновский — Мол/Сорум: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады по пляжному волейболу

21:35
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Фото Reuters
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Фото Reuters
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Утром 7 августа в Токио (Япония) россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский сыграют против норвежцев Андерса Мола и Кристиана Сорума в финале турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде-2020. Встреча начнется в 05.30 (мск).

Ранее в полуфинале турнира Олимпийских игр Красильников и Стояновский победили Шерифа Юнусса и Ахмеда Тияна из Катара — 21:19, 21:17. Россияне являются чемпионами мира-2019 по пляжному волейболу.

Следить за онлайн-трансляцией матча Красильников/Стояновский — Мол/Сорум можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Страна» (начало — в 06.00).

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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