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Красильников — о поражении в финале Олимпиады: «Это же не ребята со двора вышли поиграть»

07:40
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Российский пляжный волейболист Вячеслав Красильников прокомментировал поражение от команды Норвегии (0-2) в финале Олимпийских игр. Россиянин отметил высокий уровень соперника.

— Показалось, что после легкого начала чуть-чуть убаюкались.

— Это финал Олимпийских игр, как можно произносить такие слова в финале? Не может быть такого, тут настрой запредельный. Это же не ребята со двора вышли поиграть. Это мировые лидеры на протяжении двух-трех лет. Они выиграли кучу турниров и умеют переламывать исходы матчей. То же самое и мы делали на этом турнире в том числе.

— Прокомментируйте эпизод с ногой, насколько было больно?

— Неприятно было. Он мне приземлился прям на голеностоп. Я получил микротравму, но это никак не повлияло на исход матча. Я играл и с худшей травмой. Все нормально. Ребята выиграли по делу. На сегодняшний день они лучше нас.

Для России это первые медали в пляжном волейболе на Олимпийских играх.

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Артем Калинин все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события