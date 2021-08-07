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Российские пляжники проиграли Норвегии и завоевали серебряные медали Олимпиады

06:11
Олег Стояновский и Вячеслав Красильников. Фото AFP
Олег Стояновский и Вячеслав Красильников. Фото AFP
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Российские пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в финале Олимпиады-2020 уступили норвежцам.

Россияне проиграли со счетом 0:2 и завоевали серебряные медали Олимпиады. В матче за бронзу спортсмены из Катара обыграли Латвию.

Для России это первые медали в пляжном волейболе на Олимпийских играх. На Олимпиаде-2020 Красильников вместе с Константином Семеновым заняли четвертое место.

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Финал

Андерс Мол / Кристиан Сорум (Норвегия) — Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) — 2:0 (21:17, 21:18)

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события