Российские пляжники проиграли Норвегии и завоевали серебряные медали Олимпиады

Российские пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в финале Олимпиады-2020 уступили норвежцам.

Россияне проиграли со счетом 0:2 и завоевали серебряные медали Олимпиады. В матче за бронзу спортсмены из Катара обыграли Латвию.

Для России это первые медали в пляжном волейболе на Олимпийских играх. На Олимпиаде-2020 Красильников вместе с Константином Семеновым заняли четвертое место.

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Финал

Андерс Мол / Кристиан Сорум (Норвегия) — Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) — 2:0 (21:17, 21:18)