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Красильников о медалях на Олимпиаде-2024: «До Парижа еще три года, поговорим ближе к этому»

07:56
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Российский пляжный волейболист Вячеслав Красильников рассказал об ожиданиях от Олимпиады-2024 в Париже.

— Четвертое место в Рио, второе в Токио.. В Париже будет первое?

— До Парижа еще три года. Поговорим ближе к этому, — сказал Красильников. — У нас не только Париж, помимо него есть много еще турниров.

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли норвежцам со счетом 0:2 и завоевали серебряные медали Олимпиады-2020. В матче за бронзу спортсмены из Катара обыграли Латвию.

Для России это первые медали в пляжном волейболе на Олимпийских играх. На Олимпиаде-2016 Красильников вместе с Константином Семеновым занял четвертое место.

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Артем Калинин все материалы автора

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