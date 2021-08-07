Красильников о медалях на Олимпиаде-2024: «До Парижа еще три года, поговорим ближе к этому»
07:56
Российский пляжный волейболист Вячеслав Красильников рассказал об ожиданиях от Олимпиады-2024 в Париже.
— Четвертое место в Рио, второе в Токио.. В Париже будет первое?
— До Парижа еще три года. Поговорим ближе к этому, — сказал Красильников. — У нас не только Париж, помимо него есть много еще турниров.
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли норвежцам со счетом 0:2 и завоевали серебряные медали Олимпиады-2020. В матче за бронзу спортсмены из Катара обыграли Латвию.
Для России это первые медали в пляжном волейболе на Олимпийских играх. На Олимпиаде-2016 Красильников вместе с Константином Семеновым занял четвертое место.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю