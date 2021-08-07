Российские пляжники проиграли первый сет Норвегии в финале Олимпиады
05:51
Российские пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в финале Олимпиады-2020 встречаются с командой Норвегией.
После первого сета счет 1:0 (21:17) в пользу норвежцев.
Матч начался в 5:30 мск. Прямая трансляция на Первом канале.
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