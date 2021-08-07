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«Для меня это был финал мечты». Красильников и Стояновский — о матче против Норвегии на Олимпиаде

07:50
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Российские пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский после поражения в финале Олимпийских игр от Норвегии (0:2) отметили серьезную подготовку к турниру и поблагодарили соперника за игру.

— У вас на шее серебро, не золото. Какие ощущения от этих медалей?

Красильников: Ощущения просто безумные. Мы проделали очень большую работу за это время. Плюс была пандемия, которую все прошли по-разному. Для нас это был тяжелый путь. Лично для меня этот путь начался в 2008 году, когда я в плохом настроении дома с родными смотрел ОИ и понял, что это моя мечта — попасть туда и завоевать медаль. Я много работал, поехал в Рио и был настроен, что медаль получу там. Но там было четвертое место. Заслуженное. Теперь моим напарником стал Олег, мы приехали сюда за медалями. А по пути стали чемпионами мира в 2019 году. Это нереальные ощущения. Ребятам из Норвегии хочу сказать спасибо за игру. Это был удивительный матч — они большие молодцы. На сегодня они сильнее. Поздравляю их, поздравляю нас с медалями — весь наш тренерский штаб.

Стояновский: Это олимпийская медаль — эти два слова значат для нас все. Я не мечтал о таком, когда был маленьким. Благодарю своего напарника, благодарю наших соперников, которые сегодня были лучше. Для меня это был финал мечты.

Для России это первые медали в пляжном волейболе на Олимпийских играх. На Олимпиаде-2016 Красильников вместе с Константином Семеновым занял четвертое место.

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Артем Калинин все материалы автора

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