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Ротенберг: «Наши матчи смотрят наши друзья в кавычках, которые не пускают нас на Олимпиады и чемпионаты мира»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер сборной «России-25» Роман Ротенберг прокомментировал внимание из-за рубежа к матчам национальной команды.

6 мая сборная «России-25» в Омске обыграла в товарищеском матче Белоруссию — 4:0.

«Мы играем не только для наших болельщиков, но и для всего мира. Наши друзья в кавычках, которые не пускают нас на Олимпиады и чемпионаты мира, смотрят наши матчи», — сказал Ротенберг.

12 февраля совет ИИХФ заявил, что возвращение сборных России и Белоруссии на международные соревнования «пока небезопасно». Команды отстранены с февраля 2022 года. Также президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил «СЭ», что решение об участии России в Олимпиаде-2026 будет принято в феврале-марте 2025 года.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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