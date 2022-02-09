Как доминиканские лыжники оказались мошенниками. Самый крутой эпик фейл в олимпийской истории

Удивительные события на Олимпиаде в Сочи.

Игры 2014 года в Сочи могли бы войти в историю еще и потому, что впервые в них принимали участие спортсмены из Доминиканской Республики — государства, расположенного на одном из островов Карибского моря. Дебютантами стали доминиканские лыжники — супруги Анжелика и Гари ди Сильвестри — урожденные американцы, которые, однажды побывав в Доминикане, влюбились в эту страну и решили ее осчастливить. Супруги красиво прошли на церемонии открытия с флагом новой родины. Но дальше этого их участие в Играх не пошло.

У них был собственный остров, сказочный дом, а потом захотелось прославиться

Сначала заболела Анжелика — у нее обнаружился гайморит. Причем настолько сильный, что свою гонку она смотрела из больницы Красной Поляны. А ведь могла бы стать самой возрастной лыжницей на Олимпийских играх. На момент старта ей было 48 лет!

Потом несчастье случилось и у супруга, Гари. До стартового поля гонки на 15 км классическим стилем он все же добрался. Но после первого же круга в прямом смысле слова упал в обморок и уже не поднялся. Очнулся в больнице с сильнейшим энтеровирусом. Но войти в историю Гари все-таки сумел: как самый возрастной лыжник на Олимпиаде (47 лет) и как участник, сошедший с дистанции раньше всех.

Как все-таки болезненные ветераны оказались на олимпийской лыжне? У этой истории есть две стороны. Начнем с официальной версии, которую ди Сильвестри активно тиражировали в СМИ. Итак, американец Гари во время учебы в Италии познакомился с красоткой Анжеликой. Потом они поженились, занялись финансовым бизнесом и стали сказочно богаты. Купили себе ни много ни мало собственный остров на Стейтен-Айленд, построили там огромный дом и даже проложили личный мост на материк.

В красивых путешествиях супруги себе, понятно, тоже не отказывали. Однажды они отправились в Доминикану и влюбились в эту страну. Настолько, что в подарок построили там детскую больницу, школу и еще кучу всего. Благодарные доминиканцы в ответ подарили им гражданство.

Анжелика и Гари ди Сильвестри. Фото Global Look Press

А потом, в 2012-м, Международный олимпийский комитет предложил Доминикане подумать, кто из спортсменов мог бы принять участие в зимних Играх в Сочи. Единственными кандидатурами, которые пришли в голову доминиканцам, были ди Сильвестри.

Супруги схватились за идею с энтузиазмом. И даже возраст под 50 и полное отсутствие опыта в лыжах их не смутили. Сильвестри подошли к делу со свойственным им размахом. Гари основал в Доминикане федерацию лыжных гонок и тут же стал ее президентом (и единственным членом). Они наняли тренеров по технике, смазчиков, купили лыжи и экипировку — и стали тренироваться.

За год Сильвестри предстояло с нуля стать олимпийцами. Условия допуска к Играм для них были максимально мягкими, но все равно по крайней мере стоять на лыжах требовалось. Чтобы набрать необходимые очки, Гари и Анжелике пришлось даже участвовать в соревнованиях. Супруги выступали в локальных гонках у себя в штате в США, чуть не пропустили дедлайн, но в итоге на ленточке все же успели.

Так Доминикана получила своих первых олимпийцев. Правда, до финишной черты никто из них не добрался.

Гари ди Сильвестри. Фото Getty Images

Анжелика предлагала взятки на голосовании за столицу чемпионата мира

Теперь немного о том, что ди Сильвестри скрыли. Во-первых, никаких больниц и школ они в Доминикане не строили. Гражданство этой страны можно официально купить, открыв счет в местном банке на 175 тысяч долларов. Так Гари с Анжеликой и сделали.

Во-вторых, и в-главных, сказочное богатство тоже оказалось пшиком. Налоговая задолженность супругов в США — огромна, грозит тюрьмой. Не исключено, что история с доминиканским гражданством как раз была прикрытием или запасным аэродромом.

Гари ди Сильвестри. Фото Twitter Фото Twitter

Ну и, наконец, откуда деньги? Как выяснилось, Анжелика в конце 1990-х работала в автомобильной компании «Фиат». Как раз в это время в Международном олимпийском комитете разгорелся чудовищный коррупционный скандал. Вскрылось множество историй, когда члены МОК в обмен за те или иные блага продавали свои голоса на выборах олимпийских столиц.

Причем часто речь шла даже не об Олимпиадах, а о чемпионатах мира — ведь международные федерации тоже часто возглавляют члены МОК. Так, например, бывший президент американской федерации лыжного спорта Ховард Петерсон вспомнил, что в свое время «Фиат» предлагал ему две машины в обмен на голос в пользу Сестриере на выборах чемпионата мира-1997. А приезжала на переговоры от «Фиата» с этим заманчивым предложением... как раз Анжелика ди Сильвестри.

Ответ Петерсона неизвестен, как и то, сколько еще таких предложений тогда сделала Анжелика. Сестриери в итоге свой чемпионат мира получил. А супруги получили всемирную известность. Хотя, когда стала всплывать изнанка их биографии, предпочли немедленно уйти в тень. Впрочем, Анжелику легко можно отыскать по девичьей фамилии Морроне. Сейчас она живет в Швейцарии и занимается инвестициями. А в ее профиле на личном сайте написано — участница Олимпиады в Сочи.