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Париж-2024

Сегодня, 18:24

Журова — об отказе российским волонтерам: «Эта Олимпиада максимально политизирована. Тут явно русофобские настроения»

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Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение властей Франции отклонить заявки российских волонтеров на аккредитацию на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в 2024 году.

«Эта Олимпиада максимально политизирована. Конечно, нашим волонтерам хотелось поучаствовать, тем более на любых других олимпиадах всегда были интернациональные волонтеры и россиян с удовольствием согласовывали, потому что очень хорошо работали. Всегда была такая практика. Но тут явно русофобские настроения. Они не хотят, наверное, чтобы среди волонтеров была какая-то буча, протесты: «Зачем вы сюда русских взяли?» Наверняка там будут украинские волонтеры, поэтому французской стороне легче отказаться от наших волонтеров», — сказала Журова «СЭ».

Власти Франции отклонили заявки российских волонтеров на аккредитацию на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в 2024 году.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Софья Грецкая

Олимпиада
Светлана Журова
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