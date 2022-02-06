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Допинг

Сегодня, 13:07

«Когда я слышу про допинг, меня выворачивает». Большунов жестко осек американского журналиста

Большунов ответил на вопрос о подозрении в использовании допинга
Владимир Иванов
Обозреватель
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

На победной пресс-конференции российскому лыжнику Александру Большунову помимо вопросов о главной в карьере победе пришлось отвечать и на неприятные. Так американский журналист Натаниэль Херц из FasterSkier.com поднял допинговую тему.

Александр Большунов финиширует с&nbsp;флагом на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Пекине. «Финиш с флагом — что-то нереальное. А я беру — и делаю это на Олимпиаде». Золотые слова Большунова

— Некоторые наши читатели задаются вопросом: учитывая бэкграунд российской команды, является ли ваше выступление здесь чистым? Что бы вы им ответили?

Александр попросил еще раз задать вопрос. А потом выдал пламенный монолог.

— Олимпийским чемпионом просто так не становятся, на протяжении последних лет я доказываю свою силу в каждой гонке, всегда показываю достойные результаты, борюсь до конца. Что касается допинга, то, когда я слышу эти слова, то меня реально немного выворачивает, я не приемлю это. Даже слышать об этом не хочу! Для меня это что-то несопоставимое со спортом. Здесь находятся чистые спортсмены, которые регулярно тестируются и постоянно заполняют приложение АДАМС, в котором указывают свое местоположение.

Задавать такие вопросы в нашу сторону — неправильно. Такой результат не сваливается не с неба, за ним стоят годы тренировок. Если вы хотите посмотреть, как мы тренируемся, то приезжайте и смотрите, это реально тяжелые тренировки. После того, как вы посмотрите, как мы тренируемся, у вас такие вопросы отпадут.

6 февраля Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне Олимпийских игр-2022, победив с большим отрывом от всех соперников. Это первая золотая медаль сборной России на Играх в Пекине.

Александр Большунов финиширует с&nbsp;флагом ОКР на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Пекине. Феноменальные Большунов и Спицов разорвали норвежцев. Российский дубль в скиатлоне

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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