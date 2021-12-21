Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался по поводу участия российских игроков из НХЛ в Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Неприятная история. Я думаю, что в ближайшее время будет понятно, поедут игроки НХЛ в Пекин или нет. Если откажутся, то, думаю, о решении будет объявлено заранее. Хотя, вполне возможно, лига будет ждать дедлайна, установленного на 10 января.

Мы всегда на телефонах. Все ждут, каким будет решение со стороны НХЛ. Илья Ковальчук постоянно на связи с ребятами, я тоже подключаюсь. С тренером вратарей Женей Набоковым тоже разговариваем. Если НХЛ все же поедет на Игры, то Женя будет в нашем штабе. Ребята из НХЛ надеются и верят, разговоров много, будет жалко, если у них не получится сыграть на Олимпиаде. В том числе и со спортивной точки зрения.

Овечкина и Малкина будет жалко, но, снова повторюсь, ждем решения от НХЛ», — цитирует Жамнова «Чемпионат».